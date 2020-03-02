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02 марта 2020, понедельник, 11:36 71
Верховная Рада и партии 2020-03-02T11:36:14+02:00
Українські Новини
Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал

Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал

Анна Рудык
Верховная Рада, Илья Кива, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора
Илья Кива
Илья Кива

Офис генерального прокурора вызывает депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Кива вызывается в Офис генерального прокурора на 14:00 2 марта для вручения сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 125 (причинение умышленного легкого телесного повреждения, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса.

Также Кива сообщил, что не получал повестку о вызове в Госбюро расследований для вручения подозрения в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

"Мне повестку не вручали", - сказал он.

По его словам, он законопослушный гражданин и намерен пойти в ГБР для участия в процессуальных действиях.

Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Ранее Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Также Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

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