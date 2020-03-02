Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал

Офис генерального прокурора вызывает депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. Кива вызывается в Офис генерального прокурора на 14:00 2 марта для вручения сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 125 (причинение умышленного легкого телесного повреждения, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса. Также Кива сообщил, что не получал повестку о вызове в Госбюро расследований для вручения подозрения в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева. "Мне повестку не вручали", - сказал он. По его словам, он законопослушный гражданин и намерен пойти в ГБР для участия в процессуальных действиях. Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева. Ранее Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева. Также Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.