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02 марта 2020, понедельник, 12:36 125
Судебная власть 2020-03-02T12:37:51+02:00
Українські Новини
Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы

Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы

Анна Рудык
Илья Кива, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора, Избиение ветерана
Илья Кива. Фото: 112.ua
Илья Кива. Фото: 112.ua

Офис генерального прокурора переквалифицировал дело против депутата Верховной Рады Ильи Кивы ("Оппозиционная платформа - за Жизнь") с нанесения умышленного телесного повреждения средней тяжести в нанесение легкого телесного повреждения и вызвал его для вручения подозрения.

Об этом Українським Новинам сообщил Кива.

"Вы посмотрите, как написано на сайте Офиса генпрокурора? Там статья 125 Уголовного кодекса (легкое телесное повреждение), а изначально была квалификация по ст 122. Рябошапка незаконно, самостоятельно квалифицировал это дело. Он должен за это понести ответственность", - сказал Кива.

Депутат сообщил, что будет обжаловать сообщение о подозрении в суде, а также добиваться привлечения Рябошапки к уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора вызывает депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Ранее, 22 февраля, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

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