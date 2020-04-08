підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
08 квітня 2020, середа, 09:36 39
Судова влада 2020-04-08T12:00:04+03:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру

Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру

Анна Рудык
Верховна Рада, Ілля Кива, побиття людини, Офіс Генпрокурора
Ілля Ківа
Ілля Ківа

Офіс генпрокурора повідомив депутату Верховної Ради Іллі Киві ("Опозиційна платформа - за Життя") про підозру у побитті людини.

Про це Українським Новинам повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

"У нього статус - підозрюваний з 3 квітня. Оголошено (підозра) в ОГП, куди він прибув самостійно", - сказала вона.

При цьому Кива відмовився поставити підпис і отримати документ.

Відмова зафіксована на відео.

6 квітня Ківу викликали до слідчого, проте він не прийшов до нього і не повідомив прокурору і слідчому.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора викликав депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві. Однак ДБР перенесло вручення підозри.

Раніше, 22 лютого, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.

Також Рябошапка перекваліфікував справу проти Киви.

Більше новин про: Верховна Рада Ілля Кива побиття людини Офіс Генпрокурора

Рябошапка перекваліфікував справу проти Киви...
Справу про зловживання Порошенка перед відставкою ...
Керівника охорони нічного клубу Fifty, який жорсто...
Герус розраховує, що Рада призначить міністра енер...
В Україні майже 1,7 тис. заражених коронавірусом, за добу загинули 7 осіб
Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру
Новини
Платформа Бойка вимагає припинити переслідування депутати Ківи 11:45
Як вплине карантин на звільнення строковиків у запас: названо терміни 11:41
В армії вже 5 випадків захворювання на коронавірус, - Міноборони 11:33
Рубль різко підскочив. Курс російської нацвалюти на 8 квітня 11:25
Населення в березні більше здавало валюти, ніж купувало 11:17
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Не пив, не курив, займався спортом: в Олександрівській лікарні від коронавірусу помер молодий чоловік 21:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Міністр інфраструктури Криклій спробував приховати свій бек-офіс після скандалу, - ЗМІ 21:42
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
Хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19 14:01
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
Які місця можуть відвідувати пенсіонери, - роз'яснення Кабміну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok