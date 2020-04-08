Офіс генпрокурора повідомив Киві про підозру

Офіс генпрокурора повідомив депутату Верховної Ради Іллі Киві ("Опозиційна платформа - за Життя") про підозру у побитті людини. Про це Українським Новинам повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова. "У нього статус - підозрюваний з 3 квітня. Оголошено (підозра) в ОГП, куди він прибув самостійно", - сказала вона. При цьому Кива відмовився поставити підпис і отримати документ. Відмова зафіксована на відео. 6 квітня Ківу викликали до слідчого, проте він не прийшов до нього і не повідомив прокурору і слідчому. Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора викликав депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві. Однак ДБР перенесло вручення підозри. Раніше, 22 лютого, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва. Також Рябошапка перекваліфікував справу проти Киви.