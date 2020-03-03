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03 марта 2020, вторник, 11:08 155
Силовые структуры 2020-03-03T11:09:28+02:00
Українські Новини
ГБР перенесло вручение подозрения Киве

ГБР перенесло вручение подозрения Киве

Надежда Комендантова
подозрение, Илья Кива, ГБР, Подозрение в избиении
Илья Кива,
Илья Кива, "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

После того, как Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы, Госбюро расследований перенесло на 6 марта вручение подозрения депутату Верховной Рады Илье Киве (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом Кива сообщил Українським Новинам.

По его словам, вчера ему подозрение не вручалось и процессуальные действия были перенесены.

"Перенесли, предварительно на пятницу", - сказал он.

Кива отметил, что не боится вручения подозрения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора вызывает депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Ранее, 22 февраля, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

 

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