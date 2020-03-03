ГБР перенесло вручение подозрения Киве

После того, как Рябошапка переквалифицировал дело против Кивы, Госбюро расследований перенесло на 6 марта вручение подозрения депутату Верховной Рады Илье Киве (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом Кива сообщил Українським Новинам.

По его словам, вчера ему подозрение не вручалось и процессуальные действия были перенесены.

"Перенесли, предварительно на пятницу", - сказал он.

Кива отметил, что не боится вручения подозрения.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора вызывает депутата Верховной Рады Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") 2 марта для вручения сообщения о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Ранее, 22 февраля, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.