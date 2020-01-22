Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки с ветераном АТО

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

В среду прокурор возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений посетителю ресторана депутатом по заявлению потерпевшего.

Согласно заявлению, Кива, находясь в одном из ресторанов Киева в среду, ударил потерпевшего головой в лицо.

Дело предварительно квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

Ранее Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка.