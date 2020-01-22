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22 января 2020, среда, 22:26 87
Судебная власть 2020-01-22T22:26:20+02:00
Українські Новини
Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки с ветераном АТО

Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки с ветераном АТО

Анна Рудык
Илья Кива, ГПУ, Офис Генпрокурора, Руслан Рябошапка
Илья Кива
Илья Кива

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

В среду прокурор возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений посетителю ресторана депутатом по заявлению потерпевшего.

Согласно заявлению, Кива, находясь в одном из ресторанов Киева в среду, ударил потерпевшего головой в лицо.

Дело предварительно квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

Как сообщали Українськi Новини, Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

Ранее Илья Кива, скандальное видео с участием которого разлетелось по сети, прошелся в маске Джокера по сессионному залу, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады во время выступления новоиспеченного нардепа Сергея Рудыка. 

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