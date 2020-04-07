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07 апреля 2020, вторник, 21:30 19
Европа 2020-04-07T21:30:10+03:00
Українські Новини
В Норвегии через 2 недели откроют детские сады, школы — через 3

В Норвегии через 2 недели откроют детские сады, школы — через 3

Кира Молчанова
Карантин, Норвегия, коронавирус в Европе, отмена карантина
Норвегия. Фото: Pixabay
Норвегия. Фото: Pixabay

Норвегия, в которой 5689 человек больны коронавирусом, постепенно начала смягчать карантин. Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на премьера страны Эрна Солберга.

Сейчас в стране закрыты школы и ясли, иностранцам нельзя приезжать в страну, если только они не работают в Норвегии, а людям нельзя путешествовать к своим дачам в горах. Такие ограничения должны продлиться до 13 апреля.

Детские сады начнут работать с 20 апреля, начальные и средние школы - с 27 апреля. Также с этого дня университеты, колледжи и профессионально-технические училища будут открыты для студентов, находящихся на завершающем этапе обучения, и для тех проектов, которые полностью зависят от оборудования в учебных заведениях.

Горы станут открытыми для норвежцев с 20 апреля.

С 27 апреля смогут заработать салоны красоты и парикмахерские, а также остальной бизнес, который предусматривает непосредственный контакт работника и клиента. Это можно будет сделать только если бизнес будет соответствовать требованиям инфекционного контроля.

В то же время норвежцам следует продолжить удаленную работу из дома.

Солберг предупредил, что жителям страны следует "привыкать к мерам против распространения вируса на длительное время".

Крупные спортивные и культурные мероприятия, такие как фестивали, будут запрещены до 15 июня.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появился похожий план ослабления карантина для Украины. Там смягчение мер запланировано на 14 апреля.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что пока рано говорить о сроках завершения карантина.

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая.

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