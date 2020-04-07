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07 апреля 2020, вторник, 18:11 422
Медицина 2020-04-07T18:27:28+03:00
Українські Новини
Говорить о сроках завершения карантина пока рано, - Степанов

Говорить о сроках завершения карантина пока рано, - Степанов

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса, Пик коронавируса, отмена карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что пока рано говорить о сроках завершения карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Говорить, когда завершится карантин, пока слишком рано. Наоборот, мы находимся на пороге пика коронавирусного заболевания в Украине", - сказал министр.

Он отметил, что в пиковой фазе количество больных увеличивается настолько, что им не хватает мест в больницах.

Также Степанов призвал украинцев придерживаться установленных на период карантина ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве сообщили, что для снятия карантина через 2 недели граждане должны соблюдать карантинные ограничения.

Тем временем, внештатный советник президента Владимира Зеленского, соорганизатор iForum Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая

 
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