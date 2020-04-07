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07 квітня 2020, вівторок, 21:30 11
Європа 2020-04-07T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Норвегії через 2 тижні відкриють дитячі садки, школи — через 3

У Норвегії через 2 тижні відкриють дитячі садки, школи — через 3

Кира Молчанова
Карантин, Норвегія, коронавірус в Європі
Норвегія. Фото: Pixabay
Норвегія. Фото: Pixabay

Норвегія, в якій 5689 людей хворі на коронавірус, поступово почала пом'якшувати карантин. Про це повідомляє видання NRK з посиланням на прем'єра країни Ерна Солберга.

Зараз в країні закриті школи і ясла, іноземцям не можна приїжджати в країну, якщо тільки вони не працюють в Норвегії, а людям не можна подорожувати до своїх дач в горах. Такі обмеження мають тривати до 13 квітня.

Дитячі садки почнуть працювати з 20 квітня, початкові і середні школи - з 27 квітня. Також з цього дня університети, коледжі та професійно-технічні училища будуть відкриті для студентів, що знаходяться на завершальному етапі навчання, і їх проекти повністю залежать від обладнання в навчальних закладах.

Гори стануть відкритими для норвежців з 20 квітня.

З 27 квітня зможуть запрацювати салони краси та перукарні, а також інший бізнес, який передбачає безпосередній контакт працівника і клієнта. Це можна буде зробити тільки якщо бізнес буде відповідати вимогам інфекційного контролю.

В той же час норвежцям слід продовжити віддалену роботу з дому.

Солберг попередив, що жителям країни слід звикати до заходів проти поширення вірусу на тривалий час.

Великі спортивні і культурні заходи, такі як фестивалі, будуть заборонені до 15 червня.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явився схожий план ослаблення карантину для України. Там пом'якшення заходів заплановано на 14 квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що поки рано говорити про терміни завершення карантину.

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков вважає ймовірним, що після 24 квітня карантин буде продовжено, при цьому обмежувальні заходи будуть ослаблені.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прогнозував, що карантин буде мінімум до 15 травня.

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