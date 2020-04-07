Сначала откроют маленькие магазины. В СМИ появился примерный план смягчения карантина

Карантин начнут смягчать постепенно с середины апреля, начав с открытия небольших магазинов и продолжив возобновлением работы ТРЦ. Поэтапный план смягчения карантина опубликовало издание LB.ua со ссылкой на свои источники.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая жизнь вернется в остальные магазины и торговые центры. Тогда же откроют парикмахерские.

Учебный процесс в школах возобновят ориентировочно в середине мая. Также разрешат работу ресторанам и барам, которые сейчас работают только на вынос или доставку еды.

Открытие границ пока не планируется. Они могут быть закрытыми до конца июня, как и аэропорты. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

В то же время, праздновать Пасху не запретят. Украинцы смогут ходить друг к другу в гости, хотя это нарушает карантинные нормы. Полиция не будет строго следить за этим.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что пока рано говорить о сроках завершения.

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Игорь Новиков считает вероятным, что после 24 апреля карантин будет продлен, при этом ограничительные меры будут ослаблены.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозировал, что карантин будет минимум до 15 мая