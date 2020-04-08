Долар продовжує падіння. Нацбанк оприлюднив курс гривні на середу

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 квітня, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлингов 33,5195 1 долар США 27,0996 1 швейцарський франк 27,9305 10 ієн 2,4896 10 російських рублів 3,5765 1 євро 29,5670

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тим часом аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.