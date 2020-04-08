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08 квітня 2020, середа, 05:05 9
Фінанси 2020-04-08T07:30:04+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падіння. Нацбанк оприлюднив курс гривні на середу

Долар продовжує падіння. Нацбанк оприлюднив курс гривні на середу

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Гроші
Гроші

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 квітня, на 13,69 коп. до 27,0996 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 квітня, на 13,65 коп. до 27,2365 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингов 33,5195
1 долар США 27,0996
1 швейцарський франк 27,9305
10 ієн 2,4896
10 російських рублів 3,5765
1 євро 29,5670

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 3 коп. до 27,10 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 31 коп.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 6 квітня на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс купівлі знизився на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Тим часом аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.

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