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07 апреля 2020, вторник, 10:20 308
Экономика 2020-04-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро рухнули почти на 40 копеек. Курс валют на 7 апреля

Доллар и евро рухнули почти на 40 копеек. Курс валют на 7 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна продолжает дорожать, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 апреля на 33,43 коп. до 27,3244 UAH/USD, курс покупки – понизился на 37,84 коп. до 26,7463 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 43,88 коп. до 28,6016 UAH/EUR, курс продажи понизился на 39,70 коп. до 29,5163 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7463 27,3244 28,6016 29,5163 3,08 3,69
Максимальный 27,0000 27,7500 29,0000 29,9900 3,40 5,00
Минимальный 26,5000 27,0400 27,4000 29,2000 2,44 3,40

Как сообщали Українські Новини, аналитик прогнозирует, что курс гривны на межбанке может опуститься к отметке 27,25 UAH/USD, но, скорее всего, этой ситуацией воспользуются покупатели, что приведет к новому росту доллара. Также аналитик добавил, что укрепление гривны носит краткосрочный характер.

Ранее сообщалось о том, что НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 10,26 коп. до 27,2583 UAH/USD.

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