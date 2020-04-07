В аптеки "Фармация" распределили еще 200 тысяч медицинских масок

В то время, как в Киеве маски начали продавать в автоматах, еще 200 000 масок во вторник, 7 апреля, поступят в продажу в сеть аптек "Фармация". Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга сегодня, 7 апреля. "Также город получил еще одну партию масок, заказал и приобрел. И сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация"", - сказал Виталий Кличко. Как сообщали Українські Новини, за сутки в столице количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 12 человек. Из них четверо детей, один медицинский работник, один случай за прошлые сутки летальный. Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Тем временем, в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус. Ранее сообщалось о том, что Киев распределил 70 тыяч медицинских масок в аптеки "Фармация". Также сообщалось о том, где еще можно купить медицинские маски в столице и по какой цене.