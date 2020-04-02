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02 апреля 2020, четверг, 15:29 127
Медицина 2020-04-02T15:36:16+03:00
Українські Новини
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие

В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие

Ярина Вацяк
Карантин, Аптеки, Маски, Коронавирус, медицинская маска, Covid-19
Маски. Фото: pixabay.com
Маски. Фото: pixabay.com

В то время, как каждый второй украинец считает, что власти плохо борются с коронавирусом, медицинские маски имеются в наличии только в части киевских аптечных сетей по цене 10-15 гривен за штуку.

Об этом Українським Новинам сообщили представители киевских аптечных сетей.

Маски есть в наличии в аптеках сети "Доброго дня", "Фармація" и "Подорожник".

Цена на маски в аптеках сети "Фармація" составляет 10 гривен за штуку; маски есть в большей части аптек.

В аптеках сетей "Подорожник" и "Доброго дня" цена на маски составляет 15 гривен за штуку.

В аптеках "Подорожник" маски есть только в аптеке по улице Кибальчича; В сети "Доброго дня" маски есть во всех аптеках.

В аптеках сетей "Низьких цін" и "Бажаємо здоров’я" масок в продаже нет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен запретить пребывание в общественных местах без маски или респиратора и перемещение по улице более 2 лиц.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели

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