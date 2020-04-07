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07 апреля 2020, вторник, 12:00 883
Общество 2020-04-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция

Кличко отчитывается о коронавирусе в Киеве: онлайн-трансляция

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве

Сегодня, 7 апреля, проходит онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

Во время онлайн-брифинга мэр предоставит ответы на вопросы СМИ и из соцсетей, а также предоставит информацию о новых случаях заражения коронавирусом в столице.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксирована первая смерть от коронавируса, количество заболевших увеличилось на 1 до 4.

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