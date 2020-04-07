В аптеки "Фармація" розподілили ще 200 тисяч медичних масок

В той час, як у Києві маски почали продавати в автоматах, ще 200 000 масок у вівторок, 7 квітня, надійдуть у продаж у мережу аптек "Фармація". Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу сьогодні, 7 квітня. "Також місто отримало ще одну партію масок, замовило і придбало. І сьогодні 200 тисяч масок надійдуть у продаж у мережу комунальних аптек "Фармація"", - сказав Віталій Кличко. Як повідомляли Українські Новини, за добу в столиці кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом збільшилась на 12 осіб. З них четверо дітей, один медичний працівник, один випадок за минулу добу летальний. Всього в столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Тим часом, в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус. Раніше повідомлялося про те, що Київ розподілив 70 тыяч медичних масок в комунальні аптеки "Фармація". Також повідомлялося про те, де ще можна купити медичні маски в столиці і за якою ціною.