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07 апреля 2020, вторник, 11:34 1270
Общество 2020-04-07T11:35:17+03:00
Українські Новини
Киев догнал по климату Херсон и Николаев: погода стала на 400 км южнее

Киев догнал по климату Херсон и Николаев: погода стала на 400 км южнее

Ольга Фандорина
Киев, Пляж, погода в Киеве, Климат в Киеве, Климат в Украине

В то время, как за месяц Киев побил 12 температурных рекордов, в результате наблюдения в течение первых трех месяцев синоптики выяснили, что погода в Киеве стала на 400 км южнее, сообщили в пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

"Сравнив полученные климатические нормы в 1991-2020 годах (январь-март) по Киеву и климатические нормы в 1961-1990 годах (январь-март) из Николаева и Херсона, поразил тот факт, что по новым нормам столица переместилась примерно на 400 км юг", - говорится в сообщении.

По завершению трех месяцев этого года в Киеве получены значительные положительные отклонения от предыдущего климатического периода. За температурой воздуха январь в Киеве потеплел на 2,4 ° C, а февраль и март соответственно на 1,9 ° C и 1,8 ° C.

Как сообщали Українськi Новини, после резкого похолодания в Украине ночью до -12, в страну постепенно начнет возвращаться тепло. 

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Кроме того, синоптики сделали прогноз погоды на лето, предупредив о природных катаклизмах, ураганах и адской жаре. 

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