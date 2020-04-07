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07 апреля 2020, вторник, 11:36 588
Медицина 2020-04-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
За день Минздрав получил более 500 подозрений на коронавирус

За день Минздрав получил более 500 подозрений на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

6 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой по всему миру заразились больше 1,3 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 7 апреля в Центр общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 6 385 сообщений о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружены 1 462 случаев инфицирования, 45 человек умерли, 28 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения.

Тем временем, по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.

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