За день Минздрав получил более 500 подозрений на коронавирус

6 апреля в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой по всему миру заразились больше 1,3 млн человек.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 7 апреля в Центр общественного здоровья поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 6 385 сообщений о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала проведения исследований обнаружены 1 462 случаев инфицирования, 45 человек умерли, 28 выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в 26-й день на карантине в Украине в силу вступили новые ограничения.

Тем временем, по состоянию на 9:00 7 апреля, в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.

Также в Александровской клинической больнице Киева умер еще один из пациентов с диагнозом коронавирус.