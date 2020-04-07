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07 квітня 2020, вівторок, 11:36 7
Медицина 2020-04-07T11:51:01+03:00
Українські Новини
За день МОЗ отримав понад 500 підозр на коронавірус

За день МОЗ отримав понад 500 підозр на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Підозра на коронавірус
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

6 квітня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 521 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, якою по всьому світу заразилися більше 1,3 млн осіб.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на ранок 7 квітня в Центр громадського здоров'я надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 6 385 повідомлень про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку проведення досліджень виявлено 1 462 випадків інфікування, 45 осіб померли, 28 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, у 26-й день на карантині в Україні набули чинності нові обмеження.

Тим часом, станом на 9:00 7 квітня, в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадку.

Також в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.

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