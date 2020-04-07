У Києві від коронавірусу помер ще один пацієнт Олександрівської лікарні

В Олександрівській клінічній лікарні Києва помер ще один з пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Про це повідомила головний лікар Людмила Антоненко, передають Українські Новини.

"На жаль, сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролися останні кілька тижнів. Протягом усього лікування пацієнт був тяжкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату штучної вентиляції легенів і екстракорпоральної мембранної оксигенації", - написала вона.

Також вона повідомила, що у 2-го пацієнта, який перебував на ЕКМО, стан нестабільний, тяжкий.

За її словами, станом на 6 квітня в Олександрівській лікарні перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них - 43 з підтвердженим діагнозом коронавірус, 20 - з підозрою, 4 - у реанімації, 1 - на ЕКМО.

Як повідомляли Українські Новини, в 26-й день на карантині в Україні набули чинності нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.