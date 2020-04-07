підписатися на розсилку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 квітня 2020, вівторок, 09:31 69 Інфографіка
Суспільство 2020-04-07T12:00:05+03:00
Українські Новини
В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб

В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Україні за добу 143 нових випадків коронавірусу, на який по всьому світу захворіли більше 1,3 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що всього в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 77 випадків;
  • Волинська область - 34 випадки;
  • Дніпропетровська область - 15 випадків;
  • Донецька область - 10 випадків;
  • Житомирська область - 11 випадків;
  • Закарпатська область - 38 випадків;
  • Запорізька область - 41 випадок;
  • Івано-Франківська область - 160 випадків;
  • Кіровоградська область - 53 випадки;
  • р. Київ - 253 випадку;
  • Київська область - 97 випадків;
  • Львівська область - 29 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 30 випадків;
  • Полтавська область - 12 випадків;
  • Рівненська область - 40 випадків;
  • Сумська область - 51 випадок;
  • Тернопільська область - 168 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 13 випадків;
  • Хмельницька область - 10 випадків;
  • Чернівецька область - 247 випадків;
  • Черкаська область - 62 випадки;
  • Чернігівська область - 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 у Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в 26-й день на карантині в Україні набули чинності нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за пе...
Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали с...
МОЗ буде рідше оприлюднювати дані про поширення CO...
В УПЦ не підтвердили чотири випадки коронавірусу в...
В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб
У всьому світі на коронавірус захворіли понад 1,3 млн осіб. Дані на 7 квітня
Новини
МЗС вимагає від Росії скасувати призов на військову службу у Криму 12:09
Виробник квасу тепер випускає дезінфектори 11:53
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
За день МОЗ отримав понад 500 підозр на коронавірус 11:36
Персонал операторів ГРМ має засоби захисту і гарантовану оплату праці, - РГК 11:33
більше новин
Сьогодні для учнів 5-11 класів запускають "Всеукраїнську школу онлайн": де дивитися 08:21 Інфографіка
У Сєвєродонецькій мерії знову провели нелегітимну сесію міськради, - секретар тервиборчкому 12:34
У лікарнях лікуються 624 хворих на коронавірус, в тому числі 30 дітей. Карта поширення COVID-19 13:52 Карта
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
"Хенкель в Україні" підтримує заходи з протидії COVID-19 і допомагає медикам 09:39
більше новин
Київ не може заборонити пересування приватних авто без введення надзвичайного стану, - юрист 15:35
В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей 22:08 Інфографіка
Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості, - звернення Бахматюка до Венедіктової 09:27
Зеленський не буде зобов'язувати Кучму і Єрмака відкликати підписи під рішенням про консультативну раду в ТКГ 17:25
Коронавірус
Карантин посилюють. Як будуть карати порушників нових правил 22:49
більше новин
У Чорнобильській зоні четвертий день гасять лісову пожежу. Масштаби пожежі показали на відео
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok