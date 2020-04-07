В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб

В Україні за добу 143 нових випадків коронавірусу, на який по всьому світу захворіли більше 1,3 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що всього в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 77 випадків;

Волинська область - 34 випадки;

Дніпропетровська область - 15 випадків;

Донецька область - 10 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 38 випадків;

Запорізька область - 41 випадок;

Івано-Франківська область - 160 випадків;

Кіровоградська область - 53 випадки;

р. Київ - 253 випадку;

Київська область - 97 випадків;

Львівська область - 29 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 30 випадків;

Полтавська область - 12 випадків;

Рівненська область - 40 випадків;

Сумська область - 51 випадок;

Тернопільська область - 168 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 13 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Чернівецька область - 247 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернігівська область - 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 у Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, в 26-й день на карантині в Україні набули чинності нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.