В Україні вже майже півтори тисячі заражених коронавірусом. Загинули 45 осіб

В Україні за добу 143 нових випадків коронавірусу, на який по всьому світу захворіли більше 1,3 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини. Так, повідомляється, що всього в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 77 випадків; Волинська область - 34 випадки; Дніпропетровська область - 15 випадків; Донецька область - 10 випадків; Житомирська область - 11 випадків; Закарпатська область - 38 випадків; Запорізька область - 41 випадок; Івано-Франківська область - 160 випадків; Кіровоградська область - 53 випадки; р. Київ - 253 випадку; Київська область - 97 випадків; Львівська область - 29 випадків; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 30 випадків; Полтавська область - 12 випадків; Рівненська область - 40 випадків; Сумська область - 51 випадок; Тернопільська область - 168 випадків; Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 13 випадків; Хмельницька область - 10 випадків; Чернівецька область - 247 випадків; Черкаська область - 62 випадки; Чернігівська область - 7 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 у Центр надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, в 26-й день на карантині в Україні набули чинності нові обмеження. Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.