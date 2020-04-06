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06 апреля 2020, понедельник, 22:40 872 Инфографика
Медицина 2020-04-06T22:41:22+03:00
Українські Новини
Минздрав будет реже обнародовать данные о распространении COVID-19 в Украине

Минздрав будет реже обнародовать данные о распространении COVID-19 в Украине

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как Кабинет министров принял постановление о дополнительных ограничениях в рамках карантина в Украине с 6 апреля, Министерство здравоохранения приняло решение реже обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в комментарии изданию Украинская правда. 

В частности, 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.

Теперь данные будут появляться ежедневно только в 9:30.

По состоянию на 09:00 6 апреля в Украине было 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, Украина 26-й день на карантине: в силу вступают новые ограничения.

Тем временем с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

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