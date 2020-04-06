МОЗ буде рідше оприлюднювати дані про поширення COVID-19 в Україні

В той час, як Кабінет міністрів прийняв постанову про додаткові обмеження у рамках карантину в Україні з 6 квітня, Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення рідше оприлюднювати дані по захворюваності COVID-19 в Україні.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я в коментарі виданню Українська правда.

Зокрема, 6 квітня в МОЗ повідомили, що більше не будуть давати дані по зараженню коронавірусом ввечері.

Тепер дані будуть з'являтися щодня тільки в 9:30.

Станом на 09:00 6 квітня в Україні було 1 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Україна 26-й день на карантині: в силу вступають нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людина і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.