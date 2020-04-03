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03 апреля 2020, пятница, 20:39 1158
Мир 2020-04-03T20:42:25+03:00
Українські Новини
В Италии от коронавируса умерли уже 73 врача

В Италии от коронавируса умерли уже 73 врача

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии, смерть от врачей
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Одна из самых уязвимых категорий людей, которая попадает в зону риска заражения коронавирусом – врачи, поскольку они имеют прямой контакт с пациентами. Ранее сообщалось, что в Италии от инфекции умерли 63 медика. По последним данным, число умерших возросло до 73. Об этом передает агентство ANSA.

Так в пятницу, 3 апреля, умерли еще два врача. Один из них  кардиолог Рикардо Париса, второй – домашний врач Доминик Мусафир.

Ранее в Китае, где вчера зафиксирована новая вспышка коронавируса, рассказали, что  основной ошибкой, по мнению экспертов, является недостаточная защита медицинских работников, что приводит к высокому уровню заболеваемости среди врачей и медсестер.

Как отметили медики, в Ухане отсутствие понимания этой болезни и нехватка средств защиты в первые недели вспышки в январе привели к заражению тысяч работников здравоохранения при лечении пациентов. По меньшей мере 46 умерли.

Как сообщали Українські Новини, в Италии по последним данным заразились 115 242 человека (за сутки 4 668), и погибли 13 915 человек. Всего количество инфицированных достигло миллиона. 

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