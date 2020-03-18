Китайские медики рассказали, каких ошибок не следует допускать при коронавирусе

Коронавирусная пневмония потрясла весь мир своими масштабами, и заставила людей быть бдительнее и ответственнее за свою жизнь. В Китае, где пандемия взяла свое начало, и забрала наибольшее количество жизней людей, базируясь на собственном опыте, рассказали, каких ошибок не стоит допускать при вспышке эпидемии в регионе. Об этом передает Bloomberg.

Основной ошибкой, по мнению экспертов, является недостаточная защита медицинских работников, что приводит к высокому уровню заболеваемости среди врачей и медсестер. В Ухане отсутствие понимания этой болезни и нехватка средств защиты в первые недели вспышки в январе привели к заражению тысяч работников здравоохранения при лечении пациентов. По меньшей мере 46 умерли.

"Наши европейские коллеги заразились этой болезнью в своей повседневной практике, и это очень похожена более раннюю ситуацию в Ухане", - сказал Ву Донг, профессор гастроэнтерологии в Медицинском колледже Пекинского союза.

Заболевшие медицинские работники - это важный вопрос, с которым столкнулись крупные западные страны, где в настоящее время появился вирус. От Италии до США страны сообщают о нехватке защитных медикаментов, таких как маски, в больницах, в то время как быстро растущая нагрузка на пациентов поражает врачей и медсестер. Заразная природа вируса означает, что он показал признаки передачи необычным образом, например, через глаза.

В Ухане ЛОР-врачи и окулисты были инфицированы с большей частотой, чем коллеги в тех же больницах, сказал директор отделения интенсивной терапии в больнице Пекинского союза медицинского колледжа Ду Бин.

"Моя личная интерпретация заключается в том, что у этих врачей очень тесный контакт с пациентами, и это главная причина, по которой они легко заразились", - сказал он.

В Китае, где население осторожно возобновляет свою повседневную деятельность, гибель выдающихся врачей в ходе кризиса стала громоотводом для общественного гнева по поводу действий правительства по борьбе со вспышкой.

Смерть Ли Вэньляна, 34-летнего доктора, который был одним из первых разоблачителей этой болезни в декабре и был санкционирован местными властями, разожгла волну редкой общественной ярости против коммунистической партии.

В отличие от предыдущих пандемий, подобных той, что была вызвана SARS в 2003 году, коронавирус поначалу вызывает у некоторых инфицированных людей лишь легкие симптомы или даже не проявляет их, что означает, что они неосознанно распространяют вирус среди других. По словам врачей, проведение тестов на нуклеиновые кислоты, которые идентифицируют генетическую последовательность вируса в образцах пациентов, имеет важное значение.

Тестирование стало барометром компетентности для правительств и систем здравоохранения мира. Правительство США сталкивается с широким общественным гневом из-за медленного развертывания тестов, в то время как страны от Индонезии до Индии подвергаются критике за то, что они вообще ничего не тестируют. Южная Корея, на втором месте по количеству случаев заболевания в Азии, взяла под контроль эпидемию, в основном, ежедневно проверяя десятки тысяч человек.

Китай сейчас оказывает помощь другим пострадавшим странам. На прошлой неделе в Италии приземлился китайский самолет с медицинскими работниками и около 30 тонн медикаментов.

"У каждой нации своя ситуация с COVID-19. Мы не говорим, что это пример Китая, и вы должны следовать, мы полностью уважаем, что вы предпринимаете свои собственные действия,но каждый из нас должен относиться к этому серьезно, принимать необходимые меры, изменить свое поведение и нести ответственность", - рассказали медики.

Как сообщали Українські Новини, в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.