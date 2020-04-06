За две недели темпы заражения коронавирусом выросли на треть

По состоянию на 09:00 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, а за последние 12 дней темп прироста заболеваемости коронавирусом составил 27%.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Темпы прироста за последние 12 дней в Украине составляют 27%, а за последние сутки имеем прирост 7%", - сказал он.

Ляшко отметил, что среди умерших вчера 6 человек - 71-летний мужчина, 60-летний мужчина с сердечно-сосудистым заболеванием, женщина в возрасте 84 года, мужчина 77 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в мире коронавирусом заразилось более 1,2 млн человек.

Тем временмем Украина уже 26-й день на карантине.

Напомним, с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Также на время карантина в Украине также запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.