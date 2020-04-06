За два тижні темпи зараження коронавірусом зросли на третину

Станом на 09:00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, а за останні 12 днів темп приросту захворюваності коронавірусом склав 27%.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Темпи приросту за останні 12 днів в Україні становлять 27%, а за останню добу маємо приріст 7%", - сказав він.

Ляшко зазначив, що серед померлих вчора 6 осіб - 71-річний чоловік, 60-річний чоловік з серцево-судинним захворюванням, жінка у віці 84 роки, чоловік 77 років.

Як повідомляли Українські Новини, у світі коронавірусом заразилося понад 1,2 млн осіб.

Тим временмем Україна вже 26-й день на карантині.

Нагадаємо, з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людина і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Також на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.