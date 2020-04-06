підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 квітня 2020, понеділок, 11:33 5
Суспільство 2020-04-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
За два тижні темпи зараження коронавірусом зросли на третину

За два тижні темпи зараження коронавірусом зросли на третину

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Станом на 09:00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, а за останні 12 днів темп приросту захворюваності коронавірусом склав 27%.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Темпи приросту за останні 12 днів в Україні становлять 27%, а за останню добу маємо приріст 7%", - сказав він.

Ляшко зазначив, що серед померлих вчора 6 осіб - 71-річний чоловік, 60-річний чоловік з серцево-судинним захворюванням, жінка у віці 84 роки, чоловік 77 років.

Як повідомляли Українські Новини, у світі коронавірусом заразилося понад 1,2 млн осіб.

Тим временмем Україна вже 26-й день на карантині.

Нагадаємо, з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох людина і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

Також на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в українців Карантин в Україні

Кількість вакансій стрімко зменшується. Як каранти...
Apple буде випускати щотижня по мільйону захисних ...
Через три випадки коронавірусу в армії ізолювали с...
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшо...
За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих
Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження
Новини
У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко 12:43
Соцопитування виявило, що карантин істотно вплинув на дві звички 12:25
У Києві на коронавірус захворіли ще два медика. Всього 267 інфікованих 12:19
Рівень розрахунків за доставку газу на Рівненщині в березні зменшився на 13% 12:15 Прес-реліз
Медики. Фото: freepik
Apple буде випускати щотижня по мільйону захисних щитків для медиків 12:04
більше новин
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Українців чекає новий курс долара. Аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину 06:00
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного зі своїх будівельних мега-проектів, - ЗМІ 11:17
Кабмін роз'яснив нові обмеження на час карантину 18:32
більше новин
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини 10:02
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію 19:11
У світі діагностованих випадків коронавірусу вже 1,2 мільйони. Дані на 5 квітня 08:18 Інфографіка
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Тепло повертається, але з сильними вітрами: прогноз погоди на 5 квітня 21:00
більше новин
У світі на коронавірус захворіло понад 1,2 млн осіб. Дані на 6 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok