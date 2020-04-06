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06 апреля 2020, понедельник, 10:51 435
Общество 2020-04-06T10:51:44+03:00
Українські Новини
Выжженная земля: в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине

Выжженная земля: в ГосЧС показали с воздуха масштабные пожары в Украине

Ольга Фандорина
Пожар, Поджог, Горение сухой травы, Пожар в Украине

Украинские спасатели опубликовали видео масштабных пожаров в Украине с высоты птичьего полета. Эти пожары в последнее время охватили страну, задымляя воздух и уничтожая животных, в Киеве еще несколько дней воздух будет загрязнен продуктами горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Уже сколько времени назвать утро "добрым" - язык не поворачивается. Итак, снова - (не) доброе утро, друзья! Это - Ровенская область вчера... Автор этих фото Vad V. Polenchuk написал, что когда он снимал этот кошмар с дрона, сотни птиц с криком кружили над пепелищем, ведь там, в огне, сгинули их гнезда", - говорится в сообщении.

Также Українські Новини сообщали, что причиной смрада на левом берегу Киева назвали поджег травы.

Напомним, в Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию.

В связи с тем, что в Украине объявили общенациональный карантин, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения приостановило посещение Чернобыльской зоны с 18 марта.

Кроме того, сейчас в лесополосе на границе Киева нельзя проводить пикники из-за карантина.

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