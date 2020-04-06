В Киеве несколько дней будет загрязненный воздух, - ГосЧС

И пока в Чернобыльской зоне продолжают тушить лесной пожар, в Киеве в ближайшие несколько дней ожидается загрязненный воздух. Об этом говорится в сообщении ГосЧС.

"По состоянию на 7 ч. 6 апреля в г. Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.



Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.



По состоянию на 15 ч. радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).



Напомним, в субботу, 4 апреля, в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.