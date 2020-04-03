Причиной смрада на левом берегу Киева назвали поджег травы

Подпалы сухой травы стали причиной резкого неприятного запаха и дыма, которые преследуют жителей левого берега Киева по вечерам. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество подпалов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор", — рассказал он.

Мэр призвал киевлян не жечь траву и листья, а если кто-то стал свидетелем таких действий, нужно сразу звонить в полицию.

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Как сообщали Українські Новини, жители левого берега Киева регулярно жалуются на задымление и неприятный запах гари, который досаждает по вечерам.

Осенью прошлого года причиной сильного задымления назвали горящие на околице столицы торфяники.

Кроме того, сейчас в лесополосе на границе Киева нельзя проводить пикники из-за карантина.

Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.