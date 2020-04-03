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03 апреля 2020, пятница, 13:28 430
Общество 2020-04-03T14:00:02+03:00
Українські Новини
Причиной смрада на левом берегу Киева назвали поджег травы

Причиной смрада на левом берегу Киева назвали поджег травы

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Торфяники, сухая трава

Подпалы сухой травы стали причиной резкого неприятного запаха и дыма, которые преследуют жителей левого берега Киева по вечерам. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество подпалов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор", — рассказал он.

Мэр призвал киевлян не жечь траву и листья, а если кто-то стал свидетелем таких действий, нужно сразу звонить в полицию.

Как сообщали Українські Новини, жители левого берега Киева регулярно жалуются на задымление и неприятный запах гари, который досаждает по вечерам.

Осенью прошлого года причиной сильного задымления назвали горящие на околице столицы торфяники.

Кроме того, сейчас в лесополосе на границе Киева нельзя проводить пикники из-за карантина.

Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей на время карантина.

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