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06 квітня 2020, понеділок, 09:21 33 Інфографіка
Суспільство 2020-04-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих

За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус
Коронавірус

5 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, якою в світі заразилися 1,2 млн осіб, в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"станом на 09:00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків", - сказано в ньому.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (234), Чернівецькій (220) і Тернопільській (160) областях.

В Івано-Франківській області зафіксовано 116 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 91 випадок, у Вінницькій - 75, у Черкаській - 62, у Сумській - 51, у Рівненській - 39, у Запорізькій та Кіровоградській областях - по 41 нагоди.

35 випадків захворювання виявлено в Закарпатській області, із 27 випадків - в Одеській і Львівській областях, 24 випадки - у Волинській області, 14 випадків - у Дніпропетровській області, за 11 випадків - в Житомирській і Полтавській областях, по 10 випадків - у Херсонській та Хмельницькій, 9 випадків - у Донецькій області, 7 випадків - у Чернігівській, 3 випадки - у Луганській та 1 випадок - у Харківській області.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захистити себе від коронаирусаЯк захистити себе від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, Україна 26-й день на карантині: в силу вступають нові обмеження.

Тим часом з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

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