Количество вакансий стремительно уменьшается. Как карантин влияет на рынок труда

В то время, как с начала карантина украинцы массово начали искать новую работу, Национальный банк отмечает, что на рынке труда сокращается количество вакансий.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

"На 2-й неделе после начала карантина продолжается снижение количества вакансий, хотя и несколько меньшими темпами, чем на 1-й неделе", - отмечают в НБУ.

При этом указывается, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки - отношение количества резюме к количеству вакансий, за исключением розничной торговли и финансов.

Ранее Українські Новини писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.

Тем временем, популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период.

Кроме того, с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.