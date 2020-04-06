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06 квітня 2020, понеділок, 10:00 14
Економіка 2020-04-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість вакансій стрімко зменшується. Як карантин впливає на ринок праці

Кількість вакансій стрімко зменшується. Як карантин впливає на ринок праці

Анна Рудык
НБУ, Карантин, безробіття, Вакансії, Карантин в Україні
Робота. Фото: pexels
Робота. Фото: pexels

В той час, як з початку карантину українці масово почали шукати нову роботу, Національний банк відзначає, що на ринку праці скорочується кількість вакансій.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

"На 2-му тижні після початку карантину продовжується зниження кількості вакансій, хоча й дещо меншими темпами, ніж на 1-му тижні", - відзначають в НБУ.

При цьому вказується, що за 2 тижні кількість вакансій зменшилася на 34%.

За даними НБУ, практично у всіх видах діяльності зріс показник навантаження - відношення кількості резюме до кількості вакансій, за винятком роздрібної торгівлі і фінансів.

Раніше Українські Новини писали про те, як карантин вплинув на ринок праці в Україні.

Тим часом, популярністю і попитом почала користуватися віддалена робота в різних сферах, що дозволяє мати дохід у кризовий період.

Крім того, з 6 квітня Кабмін посилив карантин і заборонив людям з'являтися у громадських місцях без захисної маски, ходити по вулиці групами більше двох осіб і зобов'язав українців носити з собою посвідчення особи.

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