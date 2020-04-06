У США в тигриці Наді підтвердили коронавірус

І поки у світі на Covid-19 захворіли 1,2 млн осіб, у малайської тигриці на ім'я Надя, яка живе в зоопарку Бронкса у Нью-Йорку, діагностовано коронавірус.

Про це повідомила в неділю адміністрація зоопарку, передає "Голос Америки".

Повідомляється, що у 4-річної Наді, її сестри Азуль, двох амурських тигрів і трьох африканських левів, спостерігається сухий кашель. Очікується, що всі тварини видужають.

Результати проведеного тесту підтвердила Національна лабораторія ветеринарної служби, що базується в Еймсі, штат Айова.



Як повідомляли Українські Новини, у китайському Шеньчжені заборонили їсти м'ясо кішок і собак для боротьби з коронавірусом.



Раніше китайські журналісти назвали ім'я першої людини, від якої пішла епідемія коронавірусу по всьому світу.



Крім того, чи можна заразитися коронавірусом від домашніх тварин.



Тим часом в Україні сьогодні 26-й день карантину. Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася на 68 до 1 319, кількість померлих від захворювання - на 6 чоловік до 38 порівняно з попередньою добою.