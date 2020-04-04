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04 апреля 2020, суббота, 16:45 21
Президент 2020-04-04T17:00:25+03:00
Українські Новини
Дефицита продуктов во время карантина не будет, - Зеленский

Дефицита продуктов во время карантина не будет, - Зеленский

Елена Новикова
Продукты, Продукты питания, дефицит продуктов, Владимир Зеленский, Экспорт продуктов
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил, что у украинцев не будет проблем с наличием продуктов, потому нет необходимости в новых ограничениях экспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Зеленский.

Правительство также проверило повышение цен на некоторые продовольственные товары и провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться. 

Кроме того сообщается, что на совещании поставили вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета.

Также "Укрспирт" решил приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине.

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