Дефицита продуктов во время карантина не будет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил, что у украинцев не будет проблем с наличием продуктов, потому нет необходимости в новых ограничениях экспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил Зеленский.

Правительство также проверило повышение цен на некоторые продовольственные товары и провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться.

Кроме того сообщается, что на совещании поставили вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничестве с иностранными производителями в Украине.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин запретил экспортировать гречку до середины лета.

Также "Укрспирт" решил приостановить экспорт спирта из-за повышения спроса в Украине.