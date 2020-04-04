В Киеве 25 новых случаев коронавируса, всего 214 больных

В то время, как в Украине коронавирус зафиксировали у 1092 человек, в Киеве уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Количество заболевших увеличилось за прошедшие сутки на 25 человек. Среди них 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет и 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет.



В том числе коронавирусом заболели еще двое медиков.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



Как сообщали Українські Новини, жителей Черновицкой области просят два дня не выходить из дома из-за коронавируса.



По данным СБУ, на территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса. Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации.



Кроме того, за сутки коронавирусом в мире заболели почти 100 тыс. человек.



Тем временем к Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь.



