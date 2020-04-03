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03 апреля 2020, пятница, 22:09 761 Инфографика
Медицина 2020-04-03T23:12:39+03:00
Українські Новини
Количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за тысячу

Количество заболевших коронавирусом в Украине перевалило за тысячу

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Профилактика коронавируса, заражение коронавирусом
Коронавирус. Скриншот видео ВВС
Коронавирус. Скриншот видео ВВС

В Украине зафиксировали 1072 случая заражения коронавирусом, только за последние 12 часов подтвеждено 130 новых случаев. Количество умерших от заболевания увеличилось на 4 человека до 27. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Тем временем, Центр общественного здоровья сообщает, что с начала года поступило 4 893 подозрения на коронавирус, 3 566 из них - отрицательные, а 253 подозрения проверяются.

Статистика коронавируса в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровьяСтатистика коронавируса в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как защититься от коронавируса: 

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья.Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья.

Как сообщали Українські Новини, в мире количество зараженных коронавирусом по данным на 3 апреля достигло миллиона.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав ввел протокол лечения от коронавируса.

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