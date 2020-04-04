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04 квітня 2020, субота, 09:35 11
Суспільство 2020-04-04T10:03:30+03:00
Українські Новини
Жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з дому через коронавірус

Жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з дому через коронавірус

Валерия Драгомирова
Обмеження, Чернівецька область, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Чернівецькій області з 13:00 4 квітня, до 6:00 6 квітня вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей. Жителів просять не залишати свої будинки і квартири.

Про це написав у своєму Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Губернатор області закликав усіх громадян до 13:00 суботи придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби.

Пост. Скріншот: Facebook/Сергій ОсачукПост. Скріншот: Facebook/Сергій Осачук

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 4 людини до 27.


Крім того, за рішенням Кабміну, ходити по вулиці групою більше двох осіб заборонено. Уряд також закликає громадян утриматися від виїзду на шашлики і прогулянок у парках до кінця квітня.

Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабінету Міністрів.

Тим часом у світі кількість інфікованих коронавірусом складає 1 мільйон 100 тисяч осіб.

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