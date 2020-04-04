Жителів Чернівецької області просять два дні не виходити з дому через коронавірус

У Чернівецькій області з 13:00 4 квітня, до 6:00 6 квітня вводиться режим максимального обмеження будь-якого переміщення людей. Жителів просять не залишати свої будинки і квартири.

Про це написав у своєму Facebook голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Губернатор області закликав усіх громадян до 13:00 суботи придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби.

Пост. Скріншот: Facebook/Сергій Осачук

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу. Кількість померлих від захворювання збільшилася на 4 людини до 27.



Крім того, за рішенням Кабміну, ходити по вулиці групою більше двох осіб заборонено. Уряд також закликає громадян утриматися від виїзду на шашлики і прогулянок у парках до кінця квітня.



Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабінету Міністрів.



Тим часом у світі кількість інфікованих коронавірусом складає 1 мільйон 100 тисяч осіб.