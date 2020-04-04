Внеочередное заседание Рады может состояться 8 или 9 апреля, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в государственный бюджет на 2020 год 8 или 9 апреля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передают Українськi Новини.

"Прогнозирую, что это (внеочередное заседание) может быть среда или четверг", - сказал Арахамия.

По словам Арахамии, на ближайшее внеочередное заседание также планируется вынести 3-й пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом, который на данный момент разрабатывается парламентскими фракциями, в котором, в частности, будут предусмотрены льготы для бизнеса.

Как сообщали Українськi Новини, на внеочередном заседании 30 марта Рада провалила голосование за изменения в госбюджет-2020.

Также сообщалось о том, что 30 марта Рада приняла закон о дистанционной работе и разрешила не платить за аренду на время карантина.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон" - олигарху не вернут Приватбанк даже по решению суда.