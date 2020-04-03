Давно такого не было: НБУ купил на межбанке 150 млн долларов

Национальный банк купил на межбанке 150 млн долларов в пятницу, 3 апреля в то время, как гривна на межбанке продолжает укрепляться.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Давно такого не было и вот опять. Сегодня мы купили на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. Поэтому мы могли выкупить избыток в резервы, а не противодействуя рыночному тренду", - говорится в нем.

На текущей неделе НБУ не совершал интервенций по продаже валюты, а лишь пополнял международные резервы.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля после того, как 1 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

После чего Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.