подписаться на рассылку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
03 апреля 2020, пятница, 19:49 14
Экономика 2020-04-03T20:00:38+03:00
Українські Новини
Давно такого не было: НБУ купил на межбанке 150 млн долларов

Давно такого не было: НБУ купил на межбанке 150 млн долларов

Ярина Вацяк
НБУ, Золотовалютные резервы, Межбанк, Обмен валют, покупка валюты
Доллары
Доллары

Национальный банк купил на межбанке 150 млн долларов в пятницу, 3 апреля в то время, как гривна на межбанке продолжает укрепляться.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Давно такого не было и вот опять. Сегодня мы купили на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов. Предложение валюты со стороны бизнеса было существенно выше спроса. Поэтому мы могли выкупить избыток в резервы, а не противодействуя рыночному тренду", - говорится в нем.

На текущей неделе НБУ не совершал интервенций по продаже валюты, а лишь пополнял международные резервы.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк купил на межбанке 34 млн долларов в четверг, 2 апреля после того, как 1 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанке. 

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 апреля, на 15,76 коп. до 27,5962 UAH/USD.

После чего Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6 апреля, на 26,40 коп. до 27,3609 UAH/USD.

 

Больше новостей о: НБУ Золотовалютные резервы Межбанк Обмен валют покупка валюты

Во время карантина НБУ получил жалобы на 45 банков...
НБУ купил на межбанке 34 млн долларов и обещает по...
НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке 1 ...
НБУ укрепил гривну. Официальный курс валют на выхо...
Что теперь запрещено делать на улице и в общественных местах. Полный список ограничений Кабмина
Украина отправит в Италию бригаду медиков и медспирт в рамках гуманитарной помощи
Новости
Давно такого не было: НБУ купил на межбанке 150 млн долларов 19:49
На территории "ЛНР" умерли 13 человек с признаками коронавируса, - СБУ 19:38
Электронный паспорт начал работать в тестовом режиме 19:30
Комплекс крылатых ракет Р-360МЦ
Видео дня: яркие кадры успешного испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" 19:16
Эпидемия коронавируса грозит масштабным голодом, – ООН 19:02
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель: как будут проводить оплату 05:40
Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
больше новостей
Андрей Коболев. Скриншот видео
Коболеву уменьшили зарплату до 800 тысяч гривен в месяц, - депутат 22:38
Уманский назвал главную причину своего увольнения 15:58
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице 23:46
Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
больше новостей
Что такое общественное место во время карантина. Разъяснения юриста
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok