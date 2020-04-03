Для больных коронавирусом Британия построит временные больницы

Концертный зал для Евровидения-2020 переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. Тем временем, Британия построит временные больницы на 1000 и 500 мест для пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что центры построят в университет в Бристоле, а также в конференц-центре в Харрогите. Всего планируется открыть 5 временных полевых больниц в ближайшие недели.

Как передает ведомство, первая больница NHS Nightingale, которая была построена за две недели, должна открыться сегодня в Восточном Лондоне, но первых пациентов примет на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы.

Кроме того, Великобритания закрыла все заведения, кроме аптек и продмагов из-за пандемии коронавируса а также закрыли 40 станций метро.

Тем временем, английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон.

Также в Перу мужчинам и женщинам запретили выходить в один день на улицу для борьбы с инфекцией COVID-19.