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03 апреля 2020, пятница, 16:13 9
Политика 2020-04-03T16:19:53+03:00
Українські Новини
Для больных коронавирусом Британия построит временные больницы

Для больных коронавирусом Британия построит временные больницы

Елизавета Кесельман
Британия, Больницы, Госпиталь, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Великобритании
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Концертный зал для Евровидения-2020 переоборудовали под госпиталь для больных коронавирусом. Тем временем, Британия построит временные больницы на 1000 и 500 мест для пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что центры построят в университет в Бристоле, а также в конференц-центре в Харрогите. Всего планируется открыть 5 временных полевых больниц в ближайшие недели.

Как передает ведомство, первая больница NHS Nightingale, которая была построена за две недели, должна открыться сегодня в Восточном Лондоне, но первых пациентов примет на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы. 

Кроме того, Великобритания закрыла все заведения, кроме аптек и продмагов из-за пандемии коронавируса а также закрыли 40 станций метро. 

Тем временем, английские футбольные клубы подарят медикам за борьбу с коронавирусом билеты на следующий сезон.

Также в Перу мужчинам и женщинам запретили выходить в один день на улицу для борьбы с инфекцией COVID-19.

 

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