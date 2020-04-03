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  • В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить из домов в один день из-за коронавируса
03 апреля 2020, пятница, 15:19 533
Мир 2020-04-03T15:23:03+03:00
Українські Новини
В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить из домов в один день из-за коронавируса

В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить из домов в один день из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Мир, Карантин, Перу, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Мужчина и женщина. Фото: pixabay
Мужчина и женщина. Фото: pixabay

Количество инфицированных коронавирусом по всему миру по последним данным достигло миллиона. Для борьбы с инфекцией страны усилили карантинные меры. Тем временем, в Перу мужчинам и женщинами запретили покидать свои дома в один день, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Президент Перу Мартин Вискарра в обращении заявил, что отныне людей будут отделять по половому признаку при выходе на улицу.

Так, мужчинам разрешено будет выходить в понедельник, среду, пятницу, женщинам – вторник, четверг, суббота. Единственный день, когда запрещено будет всем покидать свои дома – воскресенье, которое официально считается выходным днем.

Подобные меры будут приняты как минимум до 12 апреля. Аналогичные ограничения ранее объявили в Панаме.

Как передает ведомство, Перу была одной из первых стран Южной Америки, которая ввела ограничительные меры. Сообщалось о более 1400 случаев COVID-19 в стране.

Как сообщали Українські Новини, в Украине усилили карантинные меры и увеличили список ограничений. 

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