Сегодня в Украину из Китая доставят партию ПЦР-тестов и другой гумпомощи

В то время, как США выделили Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом, сегодня, 1 апреля, в Украину пребывает партия гуманитарной помощи от Китая с тестами полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса, дистанционными термометрами и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере, в частности, посол Китая в Украине Фань Сяньжун по просьбе Кулебы подтвердил возможность содействия централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

Особое внимание собеседники уделили развитию торговли и инвестиций между странами, в частности, обсудили перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

С целью развития стратегического партнерства между Украиной и Китаем 1 апреля Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И проведут первый телефонный разговор.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам, помещенным на обсервацию после возвращения из-за границы, будут проводить тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус на 5-й день после вылета, и в случае отрицательного результата отпустят в самоизоляцию.