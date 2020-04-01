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  • Из-за пандемии коронавируса безработица в Австрии побила рекорд со времен Второй мировой войны
01 апреля 2020, среда, 12:52 553
Европа 2020-04-01T12:53:49+03:00
Українські Новини
Из-за пандемии коронавируса безработица в Австрии побила рекорд со времен Второй мировой войны

Из-за пандемии коронавируса безработица в Австрии побила рекорд со времен Второй мировой войны

Елизавета Кесельман
Кризис, Австрия, Безработица, Европа, Коронавирус, Борьба с коронавирусом
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса "сотрясла" весь мир и лишила работы более 25 млн человек по всему миру. Тем временем, уровень по безработице в Австрии поднялся с 7,5 % до 12,2%, что является историческим рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом передает местное издание Kurier.

Количество потерявших работу превышает 500 тысяч человек, что на 52,5% больше по сравнению с показателями марта 2019 года.

Особенно пострадали туристический сектор, розничная торговля и транспорт. Также  происходитсокращениев производственных отраслях и строительной индустрии

По оценкам, к концу марта 2020 года в стране было трудоустроено 3 626 000 человек, что на 150 000 человек меньше, чем в марте 2019 года (или на 4,0%).

Как сообщали Українські Новини, в США из-за пандемии коронавируса без работы остались 3,3 млн человек. 

Кроме того, в Украине в октябре-декабре 2019 года уровень безработицы составил 8,7%.

Тем временем, на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

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