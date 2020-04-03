НАБУ допросило брата Ермака, - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро допросило брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса за "пленки", где он обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Иван Холондович.



"Был допрос, продолжался около 2-3 часов", - сказал адвокат.



По его словам, Ермака допросили в качестве свидетеля в рамках дела, которое расследует НАБУ по заявлению депутата Верховной Рады Гео Лероса ("Слуга народа").



Ермак дал обоснованные показания относительно расследуемых обстоятельств.

Денис Ермак согласился предоставить образцы голоса и согласно закону были отобраны образцы речи.



Ермак рассказал об обстоятельствах знакомства с лицами, которые фигурируют в деле и предоставил информацию о возможном привлечении их к провокативным действиям по заказу отдельных групп людей и служб.



Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним.



3 апреля СБУ допросила Дениса Ермака.

30 марта САП начала расследовать возможное незаконное влияние брата Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.