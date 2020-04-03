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03 апреля 2020, пятница, 15:17 552
Силовые структуры 2020-04-03T15:34:06+03:00
Українські Новини
НАБУ допросило брата Ермака, - адвокат

НАБУ допросило брата Ермака, - адвокат

Валерия Драгомирова
Допрос, НАБУ, Андрей Ермак, Денис Ермак
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода
Денис Ермак. Фото: Радио Свобода

Национальное антикоррупционное бюро допросило брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса за "пленки", где он обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль. 

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Иван Холондович.

"Был допрос, продолжался около 2-3 часов", - сказал адвокат.

По его словам, Ермака допросили в качестве свидетеля в рамках дела, которое расследует НАБУ по заявлению депутата Верховной Рады Гео Лероса ("Слуга народа").

Ермак дал обоснованные показания относительно расследуемых обстоятельств.
Денис Ермак согласился предоставить образцы голоса и согласно закону были отобраны образцы речи.

Ермак рассказал об обстоятельствах знакомства с лицами, которые фигурируют в деле и предоставил информацию о возможном привлечении их к провокативным действиям по заказу отдельных групп людей и служб.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним. 

3 апреля СБУ допросила Дениса Ермака

30 марта САП начала расследовать возможное незаконное влияние брата Андрея Ермака Дениса при назначении лиц на государственные должности.

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