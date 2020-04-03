В армії вже два випадки коронавірусу. 137 військових перебувають у самоізоляції

137 військових перебувають у самоізоляції через підтвердження 2 випадків коронавірусу в армії, у той час, як в Україні зафіксували вже 942 випадки Covid-19. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Міноборони.



В ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 137 військових. У найближчі три дні у 62 військових закінчується термін ізоляції.



На сьогодні в армії зафіксовано 2 випадки коронавірусу.



Як повідомляли Українські Новини, у лікаря Хмельницького військового госпіталю Збройних сил діагностований коронавірус.



Станом на 26 березня не було зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликаної коронавирусос COVID-19 серед діючих військовослужбовців Збройних сил.



Крім того, МОЗ назвав 20 причини летальних випадків від коронавірусу.



Станом на 26 березня не було зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликаної коронавірусом COVID-19, серед діючих військовослужбовців Збройних сил.



Тим часом Комаровський розповів, з яких симптомів коронавірус не може починатися. За словами Комаровського, в більшості випадків коронавірус не починається з нежитю.