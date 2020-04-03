В армії вже два випадки коронавірусу. 137 військових перебувають у самоізоляції

137 військових перебувають у самоізоляції через підтвердження 2 випадків коронавірусу в армії, у той час, як в Україні зафіксували вже 942 випадки Covid-19. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Міноборони.В ізоляції (у тому числі самоізоляції) знаходиться 137 військових. У найближчі три дні у 62 військових закінчується термін ізоляції.На сьогодні в армії зафіксовано 2 випадки коронавірусу.Як повідомляли Українські Новини, у лікаря Хмельницького військового госпіталю Збройних сил діагностований коронавірус.Станом на 26 березня не було зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликаної коронавирусос COVID-19 серед діючих військовослужбовців Збройних сил.Крім того, МОЗ назвав 20 причини летальних випадків від коронавірусу.Станом на 26 березня не було зафіксовано випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу, викликаної коронавірусом COVID-19, серед діючих військовослужбовців Збройних сил.Тим часом Комаровський розповів, з яких симптомів коронавірус не може починатися. За словами Комаровського, в більшості випадків коронавірус не починається з нежитю.