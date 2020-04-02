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02 апреля 2020, четверг, 10:43 177
Силовые структуры 2020-04-02T12:00:03+03:00
Українські Новини
У врача ВСУ диагностирован коронавирус Covid-19. На изоляции находятся 140 военных

У врача ВСУ диагностирован коронавирус Covid-19. На изоляции находятся 140 военных

Таня Войтюк
Военные, ВСУ, Врач, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19
Военные. Солдаты. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ
Военные. Солдаты. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

После того, как у врача Хмельницкого военного госпиталя Вооруженных сил диагностирован коронавирус, на изоляции находится 140 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.


Указано, что работник Вооруженных сил, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении с острой респираторной вирусной инфекцией. 1 апреля после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкой инфекционной больнице с диагнозом - пневмония.

В тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа Covid-19. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 02.04.2020 запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Также в госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 2 апреля запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и число больных превысило 800. 

Также Владимир Зеленский призвал не быть эгоистами и после приезда из-за границы проходить обязательную обсервацию.

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