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02 апреля 2020, четверг, 11:18 1707
Медицина 2020-04-02T11:20:08+03:00
Українські Новини
Минздрав назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса

Минздрав назвал причины 20 летальных случаев от коронавируса

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
398 человек с коронавирусом госпитализировали. Фото: pixabay.com
398 человек с коронавирусом госпитализировали. Фото: pixabay.com

В Украине за сутки 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 больных коронавирусной инфекцией госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусного заболевания, госпитализировано в учреждения здравоохранения 398 человек. Все остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных мы имеем 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 1 человек", - сказал он.

При этом наибольшее число заболевших - в возрастной группе 30-60 лет (60% от всех заболевших), в возрастной группе старше 60 лет - наибольшая летальность.

По словах замминистра, среди умерших от коронавирусной инфекции 15 женщин и 5 мужчин, 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Ляшко отметил, что по состоянию на текущий момент летальность в Украине составляет 2,5%, в среднем по миру - 5%.

Как сообщали Українськi Новини, у врача ВСУ диагностирован коронавирус Covid-19. На изоляции находятся 140 военных.

Также 4 пограничника находятся в обсервации, 91 - на самоизоляции.

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