Дипломаты и водители грузовых авто уходить на обсервацию не будут, — Шмылаль

Несмотря на то, что обсервация для приехавших из-за границы стала обязательной, Кабинет Министров освободил от обязательной 14-дневной обсервации после возвращения из-за границы дипломатов и водителей грузовых транспортных средств. Об этом говорится в опубликованных премьер-министром Денисом Шмыгалем в Telegram-канале введенных ограничительных карантинных мерах, передают Українськi Новини. Так, указано, что лица, которые пересекают государственную границу, подлежат обязательной 14-дневной обсервации. При этом от данного обязательного ограничения освобождены дипломаты, члены международных организаций, водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они были в контакте с заболевшим коронавирусом. Инфографика: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля Инфографика: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов. Кроме того, на карантине нельзя появляться в общественном месте без маски. Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.