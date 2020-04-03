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03 апреля 2020, пятница, 14:20 257 Инфографика
Общество 2020-04-03T14:28:40+03:00
Українські Новини
Дипломаты и водители грузовых авто уходить на обсервацию не будут, — Шмылаль

Дипломаты и водители грузовых авто уходить на обсервацию не будут, — Шмылаль

Кира Молчанова
Карантин, Водители, Дипломаты, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Самоизоляция. Карантин. Фото: Pixabay
Самоизоляция. Карантин. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что обсервация для приехавших из-за границы стала обязательной, Кабинет Министров освободил от обязательной 14-дневной обсервации после возвращения из-за границы дипломатов и водителей грузовых транспортных средств.

Об этом говорится в опубликованных премьер-министром Денисом Шмыгалем в Telegram-канале введенных ограничительных карантинных мерах, передают Українськi Новини.

Так, указано, что лица, которые пересекают государственную границу, подлежат обязательной 14-дневной обсервации.

При этом от данного обязательного ограничения освобождены дипломаты, члены международных организаций, водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований считать, что они были в контакте с заболевшим коронавирусом.

Инфографика: Телеграм-канал Дениса ШмыгаляИнфографика: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Инфографика: Телеграм-канал Дениса ШмыгаляИнфографика: Телеграм-канал Дениса Шмыгаля

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин запретил пребывание на улицах без подтверждающих личность документов.

Кроме того, на карантине нельзя появляться в общественном месте без маски.

Кабинет Министров запретил перемещение группой лиц из более 2 человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

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