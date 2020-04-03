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03 квітня 2020, пʼятниця, 14:04 21 Інфографіка
Суспільство 2020-04-03T14:14:42+03:00
Українські Новини
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів

Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів

Кира Молчанова
Паспорт, Віталій Кличко, Карантин в школах Києва, Карантин в Україні
Український паспорт. Фото: newsroom.kh
Український паспорт. Фото: newsroom.kh

Після того, як українцям заборонили гуляти по вулиці групами більше, ніж по двоє, Кабінет Міністрів заборонив перебування на вулицях без документів, які підтверджують особу.

Перелік введених обмежень прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"Заборонено перебувати на вулицях без документів, що підтверджують особу", - йдеться в опублікованій таблиці обмежувальних заходів.

Крім цього, забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу батьків.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантинних заходів до кінця квітня — якщо епідемія коронавірусу спаде.

Кабмін заборонив перебування в громадських місцях без маски з 6 квітня. В умовах посилення карантину в Україні важливо знати, що таке "громадське місце", де не можна з'являтися без маски.

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