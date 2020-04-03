Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів

Після того, як українцям заборонили гуляти по вулиці групами більше, ніж по двоє, Кабінет Міністрів заборонив перебування на вулицях без документів, які підтверджують особу.

Перелік введених обмежень прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"Заборонено перебувати на вулицях без документів, що підтверджують особу", - йдеться в опублікованій таблиці обмежувальних заходів.

Крім цього, забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу батьків.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір скоротити кількість пунктів пропуску на кордоні з 49 до 21.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає ослаблення карантинних заходів до кінця квітня — якщо епідемія коронавірусу спаде.

Кабмін заборонив перебування в громадських місцях без маски з 6 квітня. В умовах посилення карантину в Україні важливо знати, що таке "громадське місце", де не можна з'являтися без маски.