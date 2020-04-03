Еще одна женщина скончалась от коронавируса в Тернопольской области

В Тернопольской области подтвердили еще одну смерть от COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом.

Умерла 57-летняя женщина из Козова. Она с 30 марта находилась в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Козовской районной больницы.

"Находилась женщина в реанимационном отделении Козивскую больнице в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала. Умерла пациентка в 20 часов 2 апреля", - сообщили в штабе.

Напомним, в то время, как два пациента с COVID-19 умерли в Черновицкой области, в Конотопском районе Полтавской области от кооронавируса COVID-19 скончался еще один человек.

Также большинство умерших от коронавируса в Украине - женщины в возрасте за 50.

А ранее тело погибшего от коронавируса мужчины медперсонал вынес в мешке в коридор и закрыл двери.

3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где ранее уже зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.